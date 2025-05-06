Проект застройки 700 га земли в Кировском районе подготовят в Новосибирске

Проект планировки территории площадью более 709 га в Кировском районе Новосибирска подготовит ООО «Измерение-параллели». Работа должна быть выполнена до 31 марта 2026 года на собственные средства компании. Проект соответствующего постановления (№4710 от 30 апреля 2025 года) опубликован на сайте мэрии.

Территория ограничена ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев и рекой Тулой.

Согласно документу, на указанной территории предполагается строительство многоквартирных жилых домов (характеристики будут уточняться на стадии разработки проекта планировки с учетом нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры), а также объекты капитального строительства.

Это предусмотрено Генеральным планом Новосибирска, а также программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Напомним, по данным мэрии Новосибирска, общая площадь территорий, включенных в КРТ, по которым уже подписаны договоры с застройщиками, составляет 44,8 га. При этом семь договоров общей площадью 20 га заключены по инициативе правообладателей без проведения торгов. По девяти участкам площадью 24,8 га прошли торги.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Измерение-параллели» зарегистрировано в январе 2024 года в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство жилых и нежилых зданий». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредителями компания указаны Иван Баталов и Сергей Панарин (по 50%). Последний является директором компании. В настоящее время доли обоих бизнесменов находятся в залоге. На конец 2024 года чистый убыток организации составил 15,3 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в микрорайоне Клюквенный начинают строить дороги. На первый этап выделено более полумиллиарда рублей.