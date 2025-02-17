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Более двухсот лет назад были основаны шесть деревень Новосибирской области

  • 17/02/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Более двухсот лет назад были основаны шесть деревень Новосибирской области
В этом году они будут отмечать юбилеи

Некоторые населенные пункты нашего региона основаны более двух веков назад, рассказали в управлении Росреестра по Новосибирской области. В 2025 году исполняется:

  • 330 лет деревне Кругликово Болотнинского района;
  • 280 лет селу Усть-Алеус Ордынского района;
  • 275 лет деревне Елфимово Болотнинского района;
  • 255 лет деревне Барсуково Маслянинского района;
  • 250 лет деревне Решеты Кочковского района;
  • 220 лет деревне Сургуты Северного района.

Самым старым поселением Новосибирской области официально признано село Филошенка Венгеровского района. Оно было основано на берегу реки Арынцасс в 1418 году, то есть в этом году исполнится 607 с момента его создания.

Всего на 1 февраля 2025 года в ЕГРН внесены сведения о границах 1134 населенных пунктов из 1542, расположенных в регионе. На 100% учетом охвачены населенные пункты Чулымского района.

Напомним, в январе 2025 года депутаты Заксобрания Новосибирской области упразднили еще две деревни в Болотнинском районе. Речь идет о деревне Абрамовка Байкальского сельсовета (второе чтение) и деревне Рыбкинск Кунчурукского сельсовета (первое чтение). В настоящее время в них не проживает ни одного человека.

Ранее редакция сообщала о том, что по данным Минэкономразвития региона, в 2024 году численность жителей Новосибирской области сократилась на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек). При этом самый большой отток населения регистрируется в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах. 

Фото 2ГИС\\ автор: М О

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : деревня


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