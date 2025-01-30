Депутаты Заксобрания упразднили еще две деревни в Новосибирской области

Депутаты Заксобрания Новосибирской области упразднили еще две деревни в Болотнинском районе. Речь идет о деревне Абрамовка Байкальского сельсовета (второе чтение) и деревне Рыбкинск Кунчурукского сельсовета (первое чтение). В настоящее время в них не проживает ни одного человека, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения.

Законопроект об упразднении деревни Абрамовка депутаты рассмотрели в первом чтении на декабрьской сессии. За это время никаких вопросов или дополнений в комитет не поступило. Во втором чтении закон был принят единогласно.

С предложением об упразднении деревни Рыбкинск в сентябре 2024 года выступил совет депутатов Кунчурукского сельсовета. Согласно акту обследования территории населенного пункта, последний лицевой счет в похозяйственной книге сельсовета жителями деревни был закрыт в 1986 году.

Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин отметил, что региональный парламент регулярно рассматривает вопросы об упразднении деревень. По его словам, региону необходимо обратить внимание на эту ситуацию.

— Только за сегодняшнюю сессию мы аннулируем второе поселение в Новосибирской области. А это происходит с такой завидной регулярностью. Это говорит, наверное, о том, что всё-таки деревня у нас как-то начинает потихоньку вымирать. Для меня это вещь печальная. Я бы хотел, чтобы мы все-таки какое-то внимание на это обратили, — сказал Илюхин.

А депутаты Роман Яковлев и Вадим Агеенко признались, что вообще не голосуют по таким вопросам.

— Много лет я по таким вопросам просто не голосую, потому что сердце кровью обливается. <…> Я понимаю, что такие маленькие деревни в свое время создавались под конкретные объекты: коровники или что-то еще. Сейчас их нет, поэтому люди уезжают. Это печально, поэтому голосовать просто не буду, хотя понимаю, что надо, — сказал Агеенко.

Однако спикер заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул, что деревни умирали во все времена, особенно когда город бурно развивался и строились большие заводы.

По данным Минэкономразвития региона, в 2024 году численность жителей Новосибирской области сократилась на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек). При этом самый большой отток населения регистрируется в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.

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