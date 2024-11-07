Численность жителей Новосибирской области за год сократится на 6,5 тысяч человек

Главная негативная тенденция, которой Новосибирская область не может избежать, это динамика численности населения.

— По итогам 2024 год население региона сократится на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек), — констатировал на публичных слушаниях о бюджете региона на 2025-2027 годы министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Судя по тепловой карте, представленной министром, тенденция к росту населения пока сохраняется в Кольцово, Новосибирском районе, городе Обь, Бердске, Венгеровском, Маслянинском, Ордынском и Болотнинском районах.

— Самое большое падение — 4,8% — наблюдается в центральной части области, которая с Востока максимально удалена от Новосибирска, а с Запада — от Омска, — подчеркнул Решетников.

Самый большой отток населения регистрируется в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.

— После пандемии нам удалось выйти из ямы сокращения численности населения. Была позитивная тенденция. Однако, сейчас на этот показатель очень сильно влияет миграция, — отметил Решетников. — Раньше по миграции мы ежегодно прирастали на 10 тысяч человек и это нам помогало выходить в плюс. Сейчас такого нет. Кроме того, из региона периодически отсылаются приезжие мигранты из стран СНГ, поэтому мы имеем такие цифры по статистике. Хорошо или плохо отсылать мигрантов — не моя компетенция. Но раньше мы прирастали, а сегодня имеем другую тенденцию — это факт.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов поинтересовался причиной убыли населения региона и алгоритмами решения этой проблемы, которые используются в области. Он предложил правительству опираться на более серьезные отрасли, для вовлечения населения в экономические процессы.

При этом министр заявил, что в регионе делается очень многое для снижения смертности населения. Прежде всего, речь идет о миллиардных вложениях в здравоохранение. Он также напомнил, что в регионе нет проблем с трудоустройством и на рынке огромное количество вакантных мест во всех отраслях.

— Промышленные и оборонные предприятия выпылесосили с рынка все кадры. Сейчас мы часто слышим от инвесторов, готовых развивать новые проекты, что они не могут найти сотрудников, — добавил министр.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, из региона уже три недели подряд уезжает более 10 тысяч мигрантов, тогда как количество въезжающих на 2-3 тысячи меньше. В прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025-2027 годы отмечается, что в 2024 году ожидаемый коэффициент миграционного прироста населения составит 12,6 (в 2023 году 17,8), а в 2025 году он вырастет до 27,1.

По данным управления ЗАГС Новосибирской области с начала 2024 года в регионе зарегистрировано 21050 актов о рождении и 31399 актов о смерти.

Ранее новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию. С 7 ноября вступили в силу новые правила въезда иностранцев на территорию Российской Федерации, а со следующего года в регионе повышается стоимость патента для трудовых мигрантов.