Более миллиона рублей хотят взыскать с заключенных за побег в Новосибирске

ГУ ФСИН по Новосибирской области хочет взыскать с беглых заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова почти 1,3 млн рублей. Эти деньги были потрачены на их поиски.

— Были организованы оперативно-розыскные мероприятия: созданы розыскные группы; выделены автотранспорт, горюче-смазочные материалы; в ряде исправительных учреждений для розыска задействован личный состав и автотранспорт, — говорится в обосновании иска.

В июле 2022 года Горлов и Козлов совершили побег из колонии-поселения №8. Они скрылись от надзирателей, отогнув ограждение из профлиста, и уехали в Тюмень. Спустя два месяца после того, как их объявили в розыск, заключенные были задержаны.

В первые дни в ГУ ФСИН поступало множество звонков от жителей Новосибирска. Каждое сообщение тщательно проверялось и анализировалось сотрудниками ведомства, однако долгое время не удавалось установить местонахождение беглецов.

До побега Козлов и Горлов отбывали наказание за имущественные кражи в колонии-поселении. После совершения побега они были переведены в колонию строгого режима. В результате частичного сложения наказаний по ранее вынесенным приговорам Горлов получил 5,4 года лишения свободы, а Козлов — 5 лет и 3 месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что заключенный, сбежавший из новосибирской больницы, отправился на СВО. Второму беглецу добавили срок.