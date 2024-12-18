Более миллиона рублей хотят взыскать с заключенных за побег в Новосибирске

ГУ ФСИН по Новосибирской области хочет взыскать с беглых заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова почти 1,3 млн рублей. Эти деньги были потрачены на их поиски.
— Были организованы оперативно-розыскные мероприятия: созданы розыскные группы; выделены автотранспорт, горюче-смазочные материалы; в ряде исправительных учреждений для розыска задействован личный состав и автотранспорт, — говорится в обосновании иска.
В июле 2022 года Горлов и Козлов совершили побег из колонии-поселения №8. Они скрылись от надзирателей, отогнув ограждение из профлиста, и уехали в Тюмень. Спустя два месяца после того, как их объявили в розыск, заключенные были задержаны.
В первые дни в ГУ ФСИН поступало множество звонков от жителей Новосибирска. Каждое сообщение тщательно проверялось и анализировалось сотрудниками ведомства, однако долгое время не удавалось установить местонахождение беглецов.
До побега Козлов и Горлов отбывали наказание за имущественные кражи в колонии-поселении. После совершения побега они были переведены в колонию строгого режима. В результате частичного сложения наказаний по ранее вынесенным приговорам Горлов получил 5,4 года лишения свободы, а Козлов — 5 лет и 3 месяца.
Ранее редакция сообщала о том, что заключенный, сбежавший из новосибирской больницы, отправился на СВО. Второму беглецу добавили срок.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru