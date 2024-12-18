Линейный ускоритель СКИФ запустили в Новосибирске

В наукограде Кольцово, расположенном в Новосибирской области, состоялось торжественное открытие линейного ускорителя центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ).

Как сообщил директор Института катализа им. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров, запуск ускорителя стал важным шагом в развитии науки и технологий.

— Производится технический запуск ускорительно-накопительного комплекса. Все оборудование стоит по месту, как оно и будет работать, все системы работают штатно, — сообщил Бухтияров.

Учёный сообщил, что ускоритель работает на четверть от своей проектной мощности, которая составляет 200 миллионов электрон-вольт. Установка полностью изготовлена в России. Ранее такие ускорители были созданы в США, Японии и странах Евросоюза.

Кроме того, продолжается монтаж бустерного ускорителя. Его запуск запланирован на конец зимы следующего года.

Ранее редакция сообщала о том, что на базе синхротрона СКИФ в Новосибирске будут изучать взрывы. Синхротронные исследования взрывов такой мощности в мире никогда не проводились.