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Новый сезон «Цифрового ликбеза» научит безопасно покупать товары с доставкой

  • 18/12/2024, 16:15
Новый сезон «Цифрового ликбеза» научит безопасно покупать товары с доставкой
И искать подработку

Платформа Авито совместно с АНО «Цифровая экономика», при поддержке Министерства просвещения России и Министерства цифрового развития, запустила новый цикл занятий по цифровой грамотности. Это происходит в рамках третьего сезона всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку федеральной инициативы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Главными героями новых видеороликов станут Ряпушка Варя и Налим Максим, которые освоят навыки покупки товаров на цифровых платформах с возможностью доставки и поиска подработки. В основу новых серий легли идеи сценариев, разработанные Дарьей Сысиковой и Владимиром Элизбаряном — школьниками из Анапы и Ростовской области.

Конкурс сценариев стартовал в мае этого года, сразу после завершения первого сезона о безопасных интернет-сделках. Более 50 учеников из разных городов, включая Анапу, Сочи, Тюмень, Новониколаевск в Вологодской области, Краснодар, Озёрск в Челябинской области, Москву, Бугульму, Челябинск, Балтийск и Михайловку в Ростовской области, прислали свои работы. 

В первом эпизоде главная героиня осваивает навыки поиска товаров на платформе, общения с продавцами и безопасного оформления покупок с доставкой. Её верная помощница — старшая сестра Полина делится с ней полезными советами о совершении онлайн-операций.

Новый сезон «Цифрового ликбеза» научит безопасно покупать товары с доставкой

Во втором эпизоде 14-летний Налим Максим решает подыскать подработку в интернете на летние каникулы. Полина вновь приходит на помощь, рассказывая ему, на какие аспекты следует обратить внимание при поиске работы, какие сведения нельзя разглашать собеседнику и как определить надежность потенциального работодателя.

Новые эпизоды «Цифрового ликбеза» были разработаны с активным вовлечением школьников, участвовавших в конкурсе на лучший сценарий для предстоящих выпусков.

— С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что позволило нам не только создать ценный контент, но и понять, что именно их интересует, о чем они хотят знать больше, — говорит Наталья Юматова, руководитель департамента доверия и безопасности компании Авито

— Темами новой серии нашего проекта «Цифровой ликбез» являются безопасные покупки на онлайн-платформах с доставкой и поиск подработки в интернете. В игровой форме и с помощью простых примеров пользователи ознакомятся с эффективными и безопасными способами использования цифровых инструментов. Также детям расскажут о существующих угрозах в интернете и о том, как их избежать, — добавил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко

Найти новые серии можно на главной странице проекта «Цифровой ликбез».

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Фото предоставлено пресс-службой компании Авито

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : цифровой ликбез Авито


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