Более половины автовладельцев Новосибирска выбирают подержанные машины

Для большинства новосибирцев (55%) новизна автомобиля — не самый принципиальный фактор при покупке, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК «Росгосстрах».

По данным компании, основными факторами при выборе машины для новосибирцев оказались:

стоимость (56%),

марка (43%),

класс и характеристика авто (22%),

объем двигателя (14%),

расход топлива (11%).

Изучать сравнительные характеристики разных авто новосибирцам приходится довольно регулярно: 45% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4–5 лет, 30% пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет, 17% — раз в 2-3 года. 8% респондентов полагают, что машина может служить своему владельцу более 10 лет. Правда, продать ее потом будет непросто: 43% опрошенных утверждают, что не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста, отмечают в компании.

К более «молодым» машинам респонденты относятся благосклонно, при этом они обращают внимание на то, насколько интенсивно эксплуатировался подержанный автомобиль. По мнению 57% респондентов, выбирающих подержанные авто, оптимальный пробег составляет 50–100 тысяч километров. Машины с пробегом более 150 тысяч километров 45% респондентов даже не готовы рассматривать.

Покупая автомобиль, 31% респондентов делают выбор в пользу кроссоверов — они наиболее востребованы как у мужчин (36%), так и у женщин (25%). Вторым по популярности у мужчин стал седан — его предпочитают 22% респондентов. У женщин на втором месте рейтинга расположился внедорожник (22%). В тройку самых популярных автомобилей у мужчин также входят внедорожники, их выбирают 19% опрошенных. Дамы же отдали третье место седану (19%).

45% новосибирцев при покупке автомобиля обращаются к частным продавцам, четверть приобретают автомобили в дилерских центрах, каждый пятый респондент обращается в сервисы подержанных автомобилей. Только 5% опрошенных ездят на авторынки и столько же приобретают автомобиль через параллельный импорт.

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