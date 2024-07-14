Туристический потенциал Новосибирской области представят на выставке CITIE в Китае

Министерство экономического развития Новосибирской области организует участие региона в Международной выставке туристической индустрии «CITIE 2024», которая пройдёт с 13 по 15 сентября 2024 года в Гуанчжоу, Китайская Народная Республика.

CITIE — одна из крупнейших выставочных туристических площадок Китая. Ожидается, что в этом году в выставке примут участие туристические агентства, посольства и консульства, а также представители туриндустрии из более чем 50 стран мира, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области.

— Регион планирует презентовать туристический потенциал региона с акцентом на сибирские традиции и промыслы, — уточнили в ведомстве.

В целях формирования положительного образа Новосибирской области министерство объявило сбор заявок от представителей региональной сферы туризма для презентации туристического потенциала региона в рамках работы экспозиции.

Напомним, по данным правительства региона, интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет. За первые три месяца 2024 года регион посетили на 50 тысяч человек больше, чем годом ранее. В 2024 году эксперты также прогнозируют возвращение туристов из Китая в Сибирь.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске чаще всего туристы покупают сувениры с медведем.