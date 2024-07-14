В мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС

Проект создания скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска был подготовлен еще в 2014 году и до сих пор находится на стадии обоснования инвестиций. Движения дальше нет. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что длинна путей скоростного трамвая на левом берегу составит 28,3 км, стоимость работ оценивалась в 20,4 млрд рублей. На правом — 18,5 км, стоимость работ — 27,4 млрд рублей. По расчётам специалистов, пассажиропоток на двух направлениях составит 60,5 млн пассажиров в год.

Новый вид общественного транспорта появится в Новосибирске часть трассы скоростного трамвая проходит по территории области — по Новосибирскому району.

Он подчеркнул, что любая трасса, выходящая за пределы города, должна иметь статус регионального значения, а значит полномочий по ее реализации больше у областных органов власти.

По его словам, исходя из реальной ситуации город до 2030 года город может выполнить только первый этап проекта — линию до Южно-Чемского жилмассива. По оценке чиновника на это потребуется около 500 млн рублей.

— Речь идет о продлении существующей линии трамвая до Матрешкиного двора и Просторного, а также модернизации Кировского трамвайного депо, — подчеркнул Михаил Никулин. — Мы уже ведем работу по обособлению трамвайной линии по улице Сибиряков-Гвардейцев. Первый участок ускоренного движения создан, эта работа будет продолжаться.

Что касается строительства метро в сторону Затулинки, то Михаил Никулин честно признал, к реализации этого проекта, при нынешних темпах строительства метро, город сможет подойти через 20-40 лет. По технико-экономическим условиям, здесь предполагается строить метро глубокого залегания, что в нынешних ценах обойдется в 100-150 млрд рублей.

— В генплане предусмотрено продолжение строительства Дзержинской линии метро через Обь посредством мостового или подводного перехода в Кировский район. Это Кировская ветка Дзержинской линии, 5-6 очередь строительства. Именно поэтому в этой части города мы сделали ставку на развитие трамвая и не будем ждать метро, — пояснил Никулин. — Сейчас определены более срочные направления развития метрополитена: это Плющихинский жилмассив, жилые массивы Ленинского района, Родники, которые город будет реализовывать в ближайшие 15-20 лет.

Напомним, жители Кировского района, Краснообска и ОбьГЭСа в последние годы все активнее жалуются на огромные пробки на дорогах. На окраинах города идет активное строительство, то есть транспортный поток в этой локации постоянно растет, а развитие транспортной инфраструктуры серьезно запаздывает. Ранее предполагалось, что часть проблем с пробками может снять запуск «Городской электрички», но реализация проекта постоянно сдвигается.

Ранее редакция рассказывала о том. что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость.