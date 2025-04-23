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Татьяна Дубровина: часть предпринимателей Новосибирска получили сюрприз в виде НДС

После 25 апреля многим налогоплательщикам региона придет уведомление о разрывах по платежам
  • 23/04/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова

Новосибирские упрощенцы впервые в этом году будут платить НДС. Декларацию необходимо подать не позднее 25 апреля, то есть до конца этой рабочей недели. Налоговый консультант и эксперт центра «Мой бизнес» Татьяна Дубровина прокомментировала какие риски несет новый налог для малого бизнеса:

Татьяна Дубровина, налоговый консультант и эксперт центра «Мой бизнес»—  Предполагаю, что предприниматели, которые еще в конце 2024 года осознали, что станут плательщиками НДС, успели подготовиться к отчетности, выбрать оптимальную ставку налога и настроить программное обеспечение. Однако есть и те, кто неожиданно оказался в числе плательщиков НДС в 2025 году — например, бизнес, который некорректно оценил свои доходы за 2024 год и занизил их. Кроме того, не все сразу определились с применяемой ставкой НДС, из-за чего в течение первого квартала некоторые ее меняли.

При подготовке отчетности по НДС за первый квартал 2025 года важно отразить все реализации и полученные авансы по единой ставке — 5%, 7% или 20% — и направить контрагентам корректные документы. Поскольку отчетность сдается исключительно в электронном виде, ее необходимо тщательно проверить перед отправкой. Оператор передачи данных не примет отчет с ошибками, и ФНС его также не утвердит. Главное — успеть подать декларацию в срок, а если после отправки обнаружатся неточности, их можно исправить с помощью корректировочной формы.

Ожидаю, что после 25 апреля, когда основная масса бизнеса сдаст отчетность по НДС, многие налогоплательщики — как на УСН, так и на ОСН — получат уведомления о разрывах. Со временем предприниматели на УСН разберутся в тонкостях работы с НДС и научатся соблюдать правила, чтобы минимизировать расхождения.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что малый бизнес скоро исчезнет из-за роста налоговой нагрузки. 

Фото эксперта предоставлено центром «Мой бизнес» Новосибирской области, автор: Алексей Гриценко.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : УСН ОСН НДС налоги


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