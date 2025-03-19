Более шести миллиардов рублей потратили новосибирцы на ювелирные изделия за год

В 2024 году рынок ювелирной розницы Новосибирской области в денежном выражении составил 6,107 млрд рублей. Этот показатель на 13% выше уровня прошлого года. При этом рынок самой столицы Сибири показал еще более серьезный рост (14%), впервые достигнув 6,742 млрд. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе аналитического центра SOKOLOV.

Возглавил топ-3 регионов СФО по объему продаж ювелирных изделий Красноярский край, где за прошедший год приобрели украшения на общую сумму 7,2 млрд. рублей. Второе место досталось Новосибирской области. Иркутская область с показателем в 6,3 млрд. рублей оказалась на третьей позиции. Последнюю строку рейтинга заняла Республика Алтай, где объем ювелирного рынка за 2024 года составил 296 млн. рублей.

При этом Новосибирская область показала самую высокую динамику по росту среднего чека. За 2024 год в сравнении с прошлым годом он увеличился на 31% и составил 7 670 рублей. Средний чек на ювелирные изделия в самом Новосибирске тоже стал больше на 31%, достигнув 7 689 рублей.

— Драйвером развития рынка стал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж ювелирных изделий. За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4% до 28%. При этом 35,5% всех онлайн-продаж или 10% совокупного рынка составили продажи через маркетплейсы. В декабре 2024 года эти показатели были даже выше среднегодовых. Тогда общая доля онлайн-продаж составила 30%, а доля маркетплейсов достигала рекордных 42% от еcom или 13% от всего рынка, — пояснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

Еще одной причиной роста рынка в денежном выражении является увеличение среднерозничных цен на золото, добавила эксперт. С января по декабрь 2024 года этот драгоценный металл подорожал на 45%, до 8 552 рублей за грамм.

Ранее редакция сообщала о том, что только в декабре прошлого года продажи ювелирных изделий выросли на семьдесят процентов в Новосибирске.