Продажи ювелирных изделий в декабре выросли на семьдесят процентов в Новосибирске

Ежегодно в канун новогодних праздников в Новосибирске в разы увеличивается количество продаж в ювелирных магазинах. На этот раз специалисты аналитического центра SOKOLOV решили выяснить, какие ювелирные подарки горожане выбирали в этом году и сколько пришлось за них заплатить.

В общем процентом соотношении за декабрь число купленных изделий в городе выросло на 69%. Интересно, что увеличение продаж зафиксировано с самых первых дней месяца. Так, на неделе с 1 по 8 декабря рост составил 29%, а на неделе с 9 по 15 декабря уже 30%.

При этом средний чек на золотые и серебряные подарки составил 7 196 рублей, что на 1 600 рублей меньше, чем в целом по России.

— Более половины всего спроса приходится третью декаду декабря. Трафик в ювелирных магазинах в последние выходные перед праздниками, всегда самый высокий. В этом году большой популярностью среди новосибирцев пользовались подарочные сертификаты, самые востребованные — на сумму 5 тысяч рублей, — рассказал директор розничной сети SOKOLOV Максим Чижов.

Традиционно лидерами предновогодних продаж стали серьги, которые предпочли 26% покупателей. На втором месте — кольца (24%). Завершают тройку лидеров цепи (21%), которые стали покупать перед чаще, чем годом ранее. Также популярностью пользуются браслеты и подвески (по 10%). Среди металлов лидирует серебро, а среди вставок — недрагоценные камни.

Аналитики отметили, что самым покупаемым изделием из серебра стало кольцо с фианитом и россыпью камней. Далее по популярности идет тонкое колье, а за ним — еще одно кольцо с одной вставкой. Среди всех золотых изделий две лидирующие позиции также заняли кольца: с пятью вставками и одним крупным камнем. На третьем месте по популярности оказались золотые серьги со вставками из десяти фианитов.

Ранее мы писали, что цены на ювелирные изделия в форме змеи начинаются от восьми тысяч в Новосибирске. Максимальная стоимость покупки исчисляется сотнями тысяч рублей.