Новосибирский девелопер выходит в Иркутскую область

Девелопер из Новосибирска ГК «Мета» продолжает осваивать рынки других регионов. Как сообщил генеральный директор группы Владимир Мартыненков, стратегия развития предполагает выход ГК в другие субъекты федерации. Одной из целевых территорий является Иркутская область.

— В Иркутске у нас пилотная площадка в 1 га, расположенная в местном Академгородке, где находятся научные институты. Объект небольшой. Ориентировочно его площадь составит 14-15 тысяч квадратов. Рассчитываем, что его реализация начнется в 2026 году, — пояснил Мартыненков.

На сегодняшний день группа также реализует проект в Томске — в рамках ЖК в городе строятся два дома.

В Новосибирске застройщик возводит несколько ЖК в разных районах города. В планах запуск еще одного — рядом с парком на реке Каменка. Общий портфель строящейся недвижимости группы сегодня составляет 100 тысяч кв метров.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные взносы подталкивают застройщиков Новосибирска в другие регионы.