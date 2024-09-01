Более трех миллионов объектов недвижимости поставлено на кадастровый учет в Новосибирской области

На 1 августа 2024 года количество объектов недвижимости в Новосибирской области, которые прошли государственный кадастровый учет и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), достигло трех миллионов, сообщает региональное управление Росреестра. Это на 306,5 тысяч объектов больше (11%), чем пять лет назад.
В ведомстве отметили, что почти половина всех объектов недвижимости в ЕГРН (47%) — это жилые и нежилые помещения, 18% — это здания (жилые, нежилые, садовые дома и строения, гаражи) и сооружения.
Треть всей недвижимости в ЕГРН приходится на земельные участки. В ведомстве уточнили, что в 2023 году жители региона оформили почти 5,5 млн гектаров (за год рост составил 0,9 тыс. гектаров). Наибольшая доля земель в распоряжении граждан находится в Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском районах области.
Количество земель, которые находятся в собственности юридических лиц выросло на 7,9 тыс. га. Большая часть из них находится в городах Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, Барабинском, Искитимском, Мошковском, Сузунском и Тогучинском районах области.
В начале августа руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова рассказывала, что за время действия гаражной амнистии (с 1 сентября 2021 года) новосибирцы зарегистрировали 2022 гаража. Кроме того, по данной амнистии в регионе зарегистрировано 5120 земельных участков на которых находятся гаражи.
Ранее редакция рассказывала, что Кудряшовский бор и Умревинский острог внесены в реестр недвижимости в Новосибирске. Всего в реестре более 1200 объектов культурного наследия.
Фото freepik, создано при помощи нейросети Midjourney 6.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru