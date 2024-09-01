Более трех миллионов объектов недвижимости поставлено на кадастровый учет в Новосибирской области

На 1 августа 2024 года количество объектов недвижимости в Новосибирской области, которые прошли государственный кадастровый учет и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), достигло трех миллионов, сообщает региональное управление Росреестра. Это на 306,5 тысяч объектов больше (11%), чем пять лет назад.

В ведомстве отметили, что почти половина всех объектов недвижимости в ЕГРН (47%) — это жилые и нежилые помещения, 18% — это здания (жилые, нежилые, садовые дома и строения, гаражи) и сооружения.

Треть всей недвижимости в ЕГРН приходится на земельные участки. В ведомстве уточнили, что в 2023 году жители региона оформили почти 5,5 млн гектаров (за год рост составил 0,9 тыс. гектаров). Наибольшая доля земель в распоряжении граждан находится в Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском районах области.

Количество земель, которые находятся в собственности юридических лиц выросло на 7,9 тыс. га. Большая часть из них находится в городах Обь, Новосибирск, Искитим, Бердск, Барабинском, Искитимском, Мошковском, Сузунском и Тогучинском районах области.

Растет и количество машиномест, права на которые оформляют новосибирцы. За последние три года их число выросло более чем в 2 раза и составило почти 23,7 тысяч.

В начале августа руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова рассказывала, что за время действия гаражной амнистии (с 1 сентября 2021 года) новосибирцы зарегистрировали 2022 гаража. Кроме того, по данной амнистии в регионе зарегистрировано 5120 земельных участков на которых находятся гаражи.

Ранее редакция рассказывала, что Кудряшовский бор и Умревинский острог внесены в реестр недвижимости в Новосибирске. Всего в реестре более 1200 объектов культурного наследия.