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Новосибирцам рассказали о новых законах, которые начали действовать в сентябре

  • 01/09/2024, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцам рассказали о новых законах, которые начали действовать в сентябре
Новые предметы в школах, ограничение на применение плавающих ставок по кредитам, а также увеличение госпошлин начинают действовать с 1 сентября.

Флаг России в детсадах, колледжах и вузах

С 1 сентября образовательные учреждения всех уровней и видов собственности (детские сады, школы, интернаты, колледжи, институты, университеты и т. д.) обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России Ранее такие требования предъявлялись только к общеобразовательным организациям (школам), а у остальных общеобразовательных организаций было такое право.

Нововведения в школах

С этого года в обязательную образовательную программу начальных и средних классов школ возвращаются уроки труда (технологии). Стандарт обучения включает в себя несколько модулей — обязательных и вариативных, которые регионы смогут выбирать сами.

Также с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, в том числе в образовательных целях. Исключение составляют только экстренные случаи, когда есть угроза жизни.

Кто будет вести семьеведение в новосибирских школах — пока непонятно

Кто будет вести семьеведение в новосибирских школах — пока непонятно

С 1 сентября предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5-11 классах преобразуется в «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). На них ученикам расскажут, какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или при возникновении военной угрозы. В 10-11-х классах теоретические знания будут подкреплены практическими навыками (тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовкой).

Кроме того, во всех школах появится новый предмет — семьеведение. На уроках школьникам расскажут о мотивах создания семьи и вступления в брак, о ценностях семьи, равенстве супругов в семье и др. Также на занятиях будут рассказывать про семейный бюджет, брачный договор, мерах соцподдержки семей с детьми, материнском капитале и ипотеке для молодых семей.

В предмете «История» появится новый раздел — «История нашего края». На нем школьники Новосибирской области будут изучать региональную историю.

Сертификация дорожных камер

Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь должны фиксировать все нарушения, которые попадают в зону обзора и иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке.

Согласно новым правилам, устанавливать дорожные камеры в населенных пунктах можно на расстоянии не менее километра, вне населенных пунктов — не менее 5 километров. При этом, зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны пересекаться.

Фиксировать нарушения ПДД камерами, которые не отвечают установленным требованиям, и передавать полученную с их помощью информацию в уполномоченные органы нельзя. Если нарушение зафиксировано на камеру, которая не соответствует правилам, то информация не будет использоваться для привлечения водителей к административной ответственности.

Безбилетники в общественном транспорте

Расширен список категорий пассажиров, которых нельзя высаживать из транспорта за безбилетный проезд. Помимо детей до 16 лет (штрафы за их высадку без билета ввели еще в 2021 году), в него включены люди с ограниченными возможностями здоровья из-за угрозы их жизни. Штрафы за нарушение правил составят 5 тысяч рублей для водителя и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — для должностного лица.

Полис ОСГОП в такси

Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске

Появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске

Каждый автомобиль, внесенный в региональный реестр такси, теперь должен иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Его необходимо оформить до 31 октября 2024 года.

Новая страховка позволит пассажирам в случае ДТП получать более расширенную выплату. Если по ОСАГО компенсация, на которую может рассчитывать пассажир после ДТП по вине перевозчика составляла 500 тысяч рублей. Согласно новым нормам, она увеличена до двух миллионов рублей.

Отсутствие полиса является поводом для исключения водителя из реестра. Кроме того, за нарушение правил предусмотрен штраф: для индивидуальных предпринимателей и работников таксопарков он составит до 50 тысяч рублей, для организаций — до миллиона рублей. Контролировать наличие полиса будут с помощью информационной системы.

Тарифные планы от операторов телефонной связи

В сентябре вступает в силу закон, который запрещает телефонным операторам менять тарифный план абонента без согласия клиента, а также пересматривать перечень услуг, который входит в тарифный план.

Штрафы для застройщиков

С 1 сентября штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками снижаются в 10 раз

С 1 сентября штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками снижаются в 10 раз

В России изменился подход к определению ответственности застройщика по договору долевого участия. Теперь для граждан, которые купили квартиру для личных нужд, размер неустойки за несвоевременное устранение недостатков жилья, составляет 1/150 ставки рефинансирования Центробанка от стоимости исправления этих недостатков за каждый день задержки от нее. В случае приобретения квартиры для предпринимательских нужд, неустойка составит 1/300 ставки рефинансирования.

Кроме того, документом сокращается размер штрафа, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Теперь он составит 5% (ранее — 50%).

Этим же законом до трех лет сокращен минимальный гарантийный срок для выявления недостатков объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования.

Применение пестицидов

С 1 сентября 2024 года вступает в силу закон, согласно которому информацию о применении пестицидов и агрохимикатов необходимо размещать в радиусе 7 километров от места обработки не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней до начала работ. В нем должна содержаться информация о местоположении участка, где запланирована обработка, а также названии пестицидов, дате, способе и дозировке их применения.

Сверхурочная работа

С сентября рассчитывать оплату за сверхурочную работу будут по новым правилам. Теперь работодателю необходимо учитывать не только ставку и оклад, но и стимулирующие выплаты и компенсации, а также повышающий коэффициент. В первые два часа сверхурочной работы действует повышающий коэффициент 1,5, а после — 2.

Кредиты с переменной ставкой

С 1 сентября 2024 года ограничивается применение плавающих ставок по кредитам и займам. Документ должен ограничить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий.

Легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске

Легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске

Плавающие ставки запрещено будет устанавливать для краткосрочных займов (менее года) и долгосрочных кредитов (более 20 лет). Кредиты с переменной ставкой разрешено выдавать:

  • если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта);
  • если потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. Ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет.

Уведомлять об изменении переменной ставки нужно будет не менее чем за 15 дней с доведением нового графика платежей.

Развод подорожает

С 9 сентября госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака вырастет с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

Вырастет и госпошлина за обращение с заявлением о признании физлица банкротом. Она увеличится с 300 рублей до 10 тысяч рублей. Подорожают и другие аналогичные услуги.

Кроме того, установлены пошлины при подаче заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам или заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Ранее редакция сообщала, что Владимир Путин разрешил лишать мигрантов гражданства из-за отказа встать на воинский учет.

Источник фото: freepik.com, автор- racool-studio

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : школа закон госпошлина


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