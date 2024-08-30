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Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

  • 30/08/2024, 15:37
Автор: Юлия Данилова
Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»
Бизнес-кейсы о том, как меняются стратегии и практики управления.

Августовская экспертная сессия общественного объединения VIP-club напоминала управленческий баттл: участники клуба делились накопленным десятилетиями опытом и отвечали на вопросы своих коллег.

— Я давно выдвигал предложение о проведении в рамках клуба обучающих мероприятий, но наши уважаемые члены клуба говорили, что они все знают и дополнительное обучение им не нужно. На мой взгляд, это типичная ошибка победителя: когда тебе все удается, возникает соблазн убедить себя, что все решения, которые ты принимаешь, верные. А оказывается, это далеко не так, — отметил, открывая экспертную сессию, президент VIP-club Алексей Потапов.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

Он подчеркнул, что сейчас все процессы в мире изменяются с очень большой скоростью, и знаний, накопленных раньше, чтобы бежать впереди рынка, уже не хватает.

— То, чему мы научились не так давно, сегодня уже не работает, а то, что изучали 10-30 лет назад, неожиданно снова становится актуальным. Вот такой парадокс, — констатировал Потапов.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

В рамках экспертной сессии выступил основатель и президент холдинга TS Group и школы «РОСТ» Александр Бойко. Он рассказал о том, что в 2023 году ему пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы повысить рентабельность своего бизнеса.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

— Как оказалось, самым оптимальным путем повышения рентабельности является проверенный еще в СССР путь ― выстраивание работы компании по жесткому алгоритму: четкая структура, нормирование труда, выделение профессионального признака у каждого сотрудника и т.д. Сейчас я отстроил процессы в компании примерно на 80-85% в соответствии с этим принципам, — пояснил Бойко. — Кроме того, я изучил опыт других компаний. Как оказалось, все компании, которые внедрили жесткую организационную структуру, оказались обречены на успех.

Новый участник объединения VIP-club ― Денис Баринов, основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Баринов Консалтинг Групп», поделился кейсами из своей практической работы с крупными российскими предприятиями.

—  До 2010 года я прочитал много книг о бизнесе, пока не понял, что все они про одно и то же, просто немножко по-разному написаны. После этого я ушел в практику. Построил бизнес, который занимается поиском новых методологий в управлении, прорабатывает их и помогает внедрять в компаниях, — рассказал эксперт.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

— Сейчас довольно часто встречаются примеры, когда собственник бизнеса потерял смысл жизни и работы, исчерпал набор целей, достиг определеннного диапазона. Или другой вариант: когда есть четкая цель в жизни — хочется стать федеральной компанией, хочется сделать прибыль Х11, но непонятно, как этого достичь. Мы работаем с двумя этими направлениями. Кроме того, мы разработали модель управленческих компетенций: какие навыки нужны для управляемости результатами компании на каждом уровне оргструктуры — от уровня исполнения, до уровня генерального директора.

Баринов рассказал о принципах современной модели управления бизнесом, иллюзиях, которые существуют у собственников, а также эффективных способах снизить риски при передаче управления наемному генеральному директору.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

Генеральный директор Завода «Динал» Андрей Попов привел примеры из своей практики управления компанией, работающей на рынке более 25 лет.

— У нас отношения с руководителями построены на доверии ― как в семье. Когда я собирал обратную связь от сотрудников на тему «Зачем они ходят на работу?», самым популярным ответом был: «Нам интересно то, что мы делаем». Кроме того, они отвечали: «Нам важно, что компания думает о будущем и честно поступает с клиентами, сотрудниками, поставщиками и государством», — комментирует Андрей Попов. — Это говорит о том, что их объединяет наша корпоративная культура. На мой взгляд, если люди внутри компании не объединены какими-то внутренними ценностями, то вряд ли у этого бизнеса есть будущее.

Экспертная сессия VIP-club: типичная ошибка победителя — «я все знаю»

Собственник завода также поделился опытом внедрения на предприятии инструментов управления, почерпнутыми при обучении у одной из консалтинговых компаний.

— Это работающий механизм, который я проверил на собственном опыте. В команде стало гораздо меньше хаоса. Это универсальная схема, ее можно транслировать на любую деятельность и навести там порядок, — подчеркнул Попов.

Подводя итоги экспертной сессии, Алексей Потапов отметил, что VIP-club планирует продолжить формирование Клуба экспертов, в том числе с точки зрения современных образовательных практик для бизнеса.

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Фото предоставлено VIP club. Автор: Николай Мелонов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей VIP-club


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