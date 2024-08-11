По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей

По гаражной амнистии новосибирцы зарегистрировали 2022 гаража. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. Кроме того, по данной амнистии в регионе зарегистрировано 5120 земельных участков на которых находятся гаражи.

Напомним, «гаражная амнистия» стартовала в России с 1 сентября 2021 и продлится до 1 сентября 2026 года. Под действие этого закона попадают гаражи, соответствующие следующим критериям:

имеет прочную связь с землей, его перемещение невозможно без нанесения ущерба,

гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению МСУ,

строительство гаража должно быть завершено до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса,

для строительства гаража выделялся земельный участок.

В 2021 году Росреестр сообщал, что на территории региона находится около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности.

По данным ведомства с момента действия дачной амнистии в регионе оформлено 238 тысяч земельных участков и объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража.