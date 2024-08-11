Рекламодателям

По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей

  • 11/08/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей
До завершения амнистии остается чуть больше двух лет.

По гаражной амнистии новосибирцы зарегистрировали 2022 гаража. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. Кроме того, по данной амнистии в регионе зарегистрировано 5120 земельных участков на которых находятся гаражи.

Напомним, «гаражная амнистия» стартовала в России с 1 сентября 2021 и продлится до 1 сентября 2026 года. Под действие этого закона попадают гаражи, соответствующие следующим критериям:

  • имеет прочную связь с землей, его перемещение невозможно без нанесения ущерба,
  • гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению МСУ,
  • строительство гаража должно быть завершено до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса,
  •  для строительства гаража выделялся земельный участок.

В 2021 году Росреестр сообщал, что на территории региона находится около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности.

По данным ведомства с момента действия дачной амнистии в регионе оформлено 238 тысяч земельных участков и объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража.

Фото freepik, автор: freepik

155

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : гаражная амнистия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Почти 1,5 миллиона выиграл в лотерею житель Новосибирской области
11/08/24 11:00
Общество
По гаражной амнистии новосибирцы за три года оформили всего около 2000 гаражей
11/08/24 10:00
Недвижимость Общество
До +29: жара вернется в Новосибирскую область на предстоящей неделе
11/08/24 9:00
Общество
Новосибирские родители поддерживают идею траты маткапитала на сборы в школу
10/08/24 18:00
Общество
С 1 сентября штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками снижаются в 10 раз
10/08/24 17:01
Власть Недвижимость
Жителям Старого Карапуза под Новосибирском угрожали кладбищенские березы
10/08/24 16:04
Общество
В Новосибирской области более 70% ипотечных кредитов на ИЖС выданы на строительство домов
10/08/24 15:00
Бизнес Недвижимость
Легализация майнинга выведет бизнес из тени, считают эксперты в Новосибирске
10/08/24 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Жители региона рассказали, почему хотят покинуть Новосибирск
10/08/24 13:00
Общество
Владимир Путин разрешил лишать мигрантов гражданства из-за отказа встать на воинский учет
10/08/24 13:00
Власть Общество
Мощный удар магнитной бури почувствуют жители Новосибирска
10/08/24 12:00
Общество
Экзотические «сувениры» отобрали таможенники у иностранцев в аэропорту Новосибирска
10/08/24 11:00
Право&Порядок
«Новосибирский патронный завод» увеличил выпуск продукции в пять раз
10/08/24 10:00
Бизнес Власть Промышленность
Об авариях на дорогах из-за тумана и дождей предупредили жителей Новосибирской области
10/08/24 9:00
Общество
Расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске
9/08/24 19:00
Общество
Стало известно, какие выплаты могут получить многодетные семьи школьников к 1 сентября в Новосибирске
9/08/24 18:25
Общество
В МЧС назвали основные причины пожаров в быту
9/08/24 18:00
Общество
Дополнительный корпус лицея № 9 отремонтирован и готов к открытию в Новосибирске
9/08/24 17:40
Власть
Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта в Новосибирске
9/08/24 17:00
Город
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал пескобазы на берегу Оби
9/08/24 16:45
Бизнес Власть Город
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей
9/08/24 14:34
Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю
9/08/24 12:41
Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%
9/08/24 9:00
Новые тренды и условия ИЖС обсудили застройщики на круглом столе со Сбером
8/08/24 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
7/08/24 9:10
Бизнес на опорах: новосибирские провайдеры незаконно разместили оптику на 15 тысячах опорах ЛЭП
7/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска