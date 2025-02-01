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В новосибирских школах с 2026 года хотят ввести новый предмет

  • 01/02/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
В новосибирских школах с 2026 года хотят ввести новый предмет
Изменение в учебной программе анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов

С 1 сентября 2026 года во всех российских школах, в том числе и в Новосибирской области, появится отдельный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Предмет будут преподавать учителя истории для 5-7 классов (в 5-м классе — 17 часов; в 6-м и 7-м классах — по 34 часа).

На уроках школьники будут изучать традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий.

Год назад Минпросвещения распорядилось ввести предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который изучают в 5-6-х классах в учебный курс «История нашего края». Это решение вызвало возражения со стороны Русской православной церкви. Сам предмет введен в школьную программу в 2009 году (как факультатив), в 2023 году он стал отдельным обязательным предметом.

Напомним, в российских школах внедрен единый учебник истории. В нем синхронизированы и объединены в целостный курс «История России» и «Всеобщая история».

Кроме того, в школах вместо уроков ОБЖ начали преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР). На уроках старшеклассники осваивают элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения. Курсы ОБЖ, в свою очередь,  пришли на смену урокам НВП (начальная военная подготовка — Ред.) в 1991 году.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Например, в Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу.

Фото редакции Infopro54 , автор — Ростислав Нетисов

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : образование новый предмет в школе


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