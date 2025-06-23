Более тысячи новосибирцев поддержали инициативу по установке памятника Сталину

В течении месяца на странице «Вконтакте» шёл опрос, в котором приняло участие более 2000 человек. 62% из них поддержали инициативу по установке памятника Сталину на Монументе Славы. Об этом сообщил депутат регионального парламента (КПРФ) Роман Яковлев.

По его словам, эту инициативу планируется оформить как наказ и внести на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска.

— В этом году 80-ая годовщина победы на нашей, советского народа и Красной армии в Великой Отечественной войне. В преддверии знакового юбилея особенно важным становится сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и патриотическое воспитание молодежи. Учитывая вклад в победу Верховного главнокомандующего, председателя Госкомитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина, коммунисты, совместно с общественными организациями Новосибирска, выступили с инициативой установки на главном монументе Новосибирска — Монументе Славы — памятника Сталину, — ранее заявлял в своем выступлении на сессии регионального парламента Яковлев.

Депутат сообщал, что по поручению мэра Новосибирска Максима Кудрявцева эти предложения были рассмотрены в департаменте культуры. Предложен алгоритм выбора для реализации проекта и решения о месте установки памятника. Следующий шаг — создание рабочей группы для выбора места размещения памятника. Депутат просил мэра Новосибирска создать рабочую группу, а также войти в состав комиссии для окончательной проработки инициативы и сохранения исторической памяти.

Напомним, единственный в Новосибирске памятник Иосифу Сталину после долгих обсуждений и согласований был открыт в мае 2019 года на улице Большевистской, 29 у здания обкома КПРФ.