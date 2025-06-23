«Ливни с грозами и шквалистый ветер»: новосибирцев предупредили о надвигающемся на регион шторме

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Новосибирске и области.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 июня в нашем регионе ожидаются дожди, местами ливни, грозы и крупный град. Ветер усилится до 18-23 м/с, а во время гроз возможны шквалы свыше 25 м/с.

— Возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывы кровель со зданий, — предупреждают метеорологи.

В такую погоду специалисты советуют быть особенно осторожными. Обращать внимание на рекламные щиты, провода, элементы кровли. Порывы ветра могут привести к их падению. Также не нужно оставлять машину под старыми деревьями или рядом с плохо закрепленными объектами. Родителям эксперты рекомендовали внимательно следить за тем, где находятся их дети на улице в плохую погоду.

Стоит отметить, что в июне 2025 года Новосибирская область уже пережила несколько градовых штормов. Особенно сильные осадки выпали в Тогучинском и Убинском районах. Диаметр градин достигал 5–8 миллиметров, что стало новым рекордом. В минувшие выходные на крупный град жаловались дачники и жители Новосибирского района.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске более десятка человек обратились за помощью после сильного ливня. Из поступивших обращений половина касалась подтоплений проезжей части.