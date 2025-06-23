В Новосибирске согласуют еще 17 проектов комплексного развития территории

В мэрии Новосибирска принято решение согласовать еще 17 проектов комплексного развития территории (КРТ). Все — по инициативе правообладателей земельных участков. Об этом заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Евгений Улитко рассказал на аппаратном совещании мэрии.

— Площадь этих проектов КРТ — 86 га, градостроительный потенциал — 1,1 млн кв. м, — отметил Улитко.

На сегодняшней день в городе заключены 24 договора КРТ с емкостью жилья 1,2 млн кв. м. Совокупная площадь охваченных ими земельных участков — 72 га. Из них один уже реализован. Девять проектов площадью 25 га — КРТ жилой застройки. Проекты КРТ на 47 га инициировали правообладатели. Еще два договора мэрия планирует заключить в ближайшее время: на Тайгинской и Ясном береге.

Помимо этого, идёт подготовка к комплексному развитию 11 территорий, занимающих 151 га городских земель. Это позволит в том числе расселить 192 ветхих и аварийных многоквартирных дома.

Евгений Улитко подчеркнул, что строительство объектов образования — детсадов и школ — четко синхронизировано со строительством жилья.

Напомним, по итогам июня 2025 года падение продаж на первичном рынке недвижимости в Новосибирске может составить 55-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой прогноз дал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Для сравнения: в апреле глубина рецессии была 34,5%, в мае — 50%. При этом он предупредил, что льготная ипотека начинает стимулировать строительство ущербного жилья. Сегодня на максимальный кредит с учетом 30%-го первоначального взноса в Новосибирске можно купить квартиру 48,75 кв. м, что соответствует средневзвешенной площади строящихся квартир в регионе.

— Новосибирск уже проходил стимулирование строительной отрасли: в 2009 году была губернаторская субсидия 150 тысяч рублей, с 2012 года — 300 тысяч рублей. В результате в городе появились 800-1000-квартирные дома, полностью состоящие из студий, — напомнил Николаев.

Участники рынка также отмечали, что застройщики Новосибирска ушли в перепланировку квартирографии, которую изменяют на мелкую нарезку, так как понимают, что иначе они не смогут построить дом, а если смогут, то затраты на проектное финансирование «съедят» всю маржинальную прибыль, то есть в стройке нет экономического смысла.

Ранее редакция сообщала о том, что три города России определят, куда переселять жителей домов, попадающих под снос. Новосибирские застройщики готовы поддержать новые требования расселения объектов, расположенных в зоне КРТ.