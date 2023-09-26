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Болельщик ХК «Сибирь» пришел на матч пьяным и получил штраф

  • 26/09/2023, 13:37
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Болельщик ХК «Сибирь» пришел на матч пьяным и получил штраф
Дело еще одного болельщика, применившего насилие к сотруднику полиции, передано в следственный комитет.

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел дела в отношении двух хоккейных болельщиков, которых привлекли к ответственности за административные правонарушения, совершенные 23 сентября на домашнем матче «Сибири» с ХК «Барыс». Об этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента по Новосибирской области.

— В судебном заседании установлено, что вечером 23 сентября Дорошин С.А., находясь в месте проведения официального спортивного соревнования на территории стадиона «Сибирь-Арена», являясь зрителем официального спортивного соревнования — хоккейного матча между командами «Сибирь» и «Барыс», находился в таком состоянии алкогольного опьянения, которое оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность, имел неопрятный внешний вид, шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта, — уточняет пресс-служба суда.

Суд принял решение, что новосибирец нарушил правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Дорошин в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал. В итоге суд назначил новосибирцу наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Еще одного новосибирца, Гречишникова С.С., обвиняют в явном неуважение к обществу, сопровождающееся грубой нецензурной бранью в общественном месте в присутствии граждан и сотрудников полиции. При этом, по данным суда, обвиняемый не реагировал на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия, вёл себя вызывающе, продолжал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, чем нарушал общественный порядок.

— Гречишников в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал и пояснил, что ему пришлось выйти за периметр зоны досмотра, так как у него сработала сигнализация автомобиля. Осмотрев автомобиль, он обнаружил, что он поцарапан, был на нервах, в связи с чем сорвался и выразился нецензурной бранью, — поясняет пресс-служба суда. — В судебном заседании исследованы доказательства, представленные органами полиции. Из рапорта сотрудника полиции следовало, что при неповиновении сотруднику полиции обвиняемый применил к нему насилие, а именно ударил его, отчего он испытал боль. Представленный материал содержал медицинскую справку о наличии у сотрудника полиции телесного повреждения.

Суд направил материалы дела об административном правонарушении в следственный отдел по Кировскому району Новосибирска.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» выиграла у «Динамо» со счетом 3:2. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф болельщику ХК Сибирь ледовая арена


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