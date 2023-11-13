Больницу с червями и тараканами проверит прокуратура Новосибирска

Публикация в СМИ об ужасах новосибирской больницы стала поводом для прокурорской проверки.

Напомним, ранее стало известно, что в палатах медицинского учреждения размножаются тараканы, в туалете живут черные черви, а еду приносят в липких тарелках.

― Прокуратурой Заельцовского района Новосибирска организована проверка по опубликованной в СМИ информации об антисанитарных условиях в медучреждении. Прокуратура проверит доводы, изложенные в публикации. Проверка будет проведена с привлечением специалистов областного управления Роспотребнадзора, ― прокомментировали в ведомстве.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и дать оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения. Если информация подтвердится, то больница понесет административное наказание.