Больной ребенок по требованию прокуратуры получит необходимое медицинское оборудование

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры и обязал Минздрав региона обеспечить больного сахарным диабетом ребенка необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Выяснилось, что ребенка не обеспечили системой непрерывного флеш-мониторинга глюкозы за счет бюджетных средств.
Прокурор поддержал исковые требования.
Фактическое исполнение решения суда на контроле прокуратуры.
Ранее редакция сообщала, что прокуратура помогла ребенку-инвалиду выйти из дома под Новосибирском.
Фото: Freepik.com, wirestock
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