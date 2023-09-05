Больной ребенок по требованию прокуратуры получит необходимое медицинское оборудование

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры и обязал Минздрав региона обеспечить больного сахарным диабетом ребенка необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Выяснилось, что ребенка не обеспечили системой непрерывного флеш-мониторинга глюкозы за счет бюджетных средств.

Прокурор поддержал исковые требования.

Фактическое исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура помогла ребенку-инвалиду выйти из дома под Новосибирском.