В Новосибирске пропала 17-летняя школьница в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщает «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в ВКонтакте.

— 3 сентября 2023 года ушла из дома и не вернулась, — говорится в сообщении.

Была одета в серую толстовку с светло-зеленая футболку, черные джинсы и белые с серым кроссовки.

— С собой был черный рюкзак, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прекратили поиски девушки в черном.