Обманутые дольщики из Новосибирска записали обращение к Владимиру Путину

Отчаявшись дождаться сдачи апарт-комплекса Pool House наТополевой, 5, дольщики очередной раз вышли на пикет. На этот раз около театра «Глобус» собралось более пятидесяти человек.

Традиционно собравшиеся обращались к региональным и городским властям, а помимо этого, к правоохранителям и президенту Владимиру Путину. Люди требовали от регионального Минстроя выполнить обещание по достройке объекта. Кроме того, обманутые дольщики записали обращение к президенту РФ на прямую линию.

Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — «Многопрофильная клиника» — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию.

После начала строительства сроки сдачи объекта периодически сдвигались на все более поздние. В последний раз выдать ключи дольщикам обещали 30 декабря этого года. Но сейчас уже всем очевидно, что это был очередной обман.

Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных. По документам ведомства общее количество обманутых дольщиков здесь составляет 150 человек. По заявлению самих дольщиков — около 200 человек. Готовность здания на сегодняшний момент достигла чуть более 70%.

Ранее редакция сообщала о том, что на 19 декабря назначена традиционная ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.