Президент России Владимир Путин вручил награду паралимпийцу из Новосибирска

В Кремле прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров XVII Паралимпийских летних игр 2024 года. Российских спортсменов, показавших выдающиеся результаты на Играх в Париже, лично поздравил президент Владимир Путин.

Среди награждённых был новосибирец Антон Култялин, завоевавший две бронзовые медали в беге на дистанции 1 500 и 500 метров в классе T13 (в данной категории выступают спортсмены с нарушением зрения). Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Паралимпиада состоялась с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Российская сборная приняла участие в пяти из 22 видов спорта, завоевав 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. По общему количеству наград команда заняла восьмое место в неофициальном медальном зачёте.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские пловцы установили новый рекорд Европы. Они взяли золото на чемпионате мира.