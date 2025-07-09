Сибиряки получили в Сбере более 1,3 млрд рублей по льготной ипотеке на вторичку

Льготная программа «Семейная ипотека на вторичном рынке» стартовала в России с 1 апреля 2024 года. Сейчас она распространяется на 884 города в 83 регионах России, где зафиксирован низкий уровень строительства. В Сибири в этот список попали около 100 городов.

— С момента старта программы банк выдал в СФО займы по этой ипотеке на сумму более 1,3 млрд рублей. Наибольший спрос на льготные кредиты на вторичку зафиксирован в Кемеровской области и Красноярском крае. На долю этих регионов приходится больше 70% общего объема, — отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.

При этом в Кузбассе доля Семейной ипотеки на вторичное жильё от общего объёма выданных кредитов по программе «Семейная ипотека» составила 18%, что в шесть раз больше, чем в среднем по стране.

Напомним, программа «Семейная ипотека на вторичном рынке» доступна для семей с детьми до 6 лет включительно. В рамках программы можно приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Участвовать в программе заемщик может только один раз.