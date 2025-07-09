Сибиряки получили в Сбере более 1,3 млрд рублей по льготной ипотеке на вторичку

— С момента старта программы банк выдал в СФО займы по этой ипотеке на сумму более 1,3 млрд рублей. Наибольший спрос на льготные кредиты на вторичку зафиксирован в Кемеровской области и Красноярском крае. На долю этих регионов приходится больше 70% общего объема, — отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера.
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