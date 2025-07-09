В план развития Сибири до 2035 года вносят корректировки

На совещании по вопросам развития Сибири, состоявшемся под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, обсудили новые мероприятия и проекты, которые планируется запустить в округе.

В частности, в новой редакции плана реализации Стратегии развития Сибири до 2035 года предусмотрено возведение объектов транспортно-логистического комплекса, включая проработку транспортного коридора, соединяющего промышленные центры юга Сибири и Транссибирскую магистраль с арктическими портами.

Большое значение сегодня также уделяется созданию кластера редкоземельных металлов в Сибири. Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что Минпромторг России на днях зарегистрировал промышленный кластер «Цветные и редкоземельные металлы Томской области». Общий объем инвестиций в проект до 2031 года составит свыше 6 миллиардов рублей.

— В ближайшей перспективе необходимо определить потребность экономики в таких металлах и сформировать перечень продукции, которая может производиться в Сибири и организовать её выпуск. Для решения этой стратегической задачи создана экспертная группа, в которую вошли учёные РАН, — отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В списке задач полпред обозначил повышение глубины переработки сырья лесного комплекса, и темпов импортозамещения оборудования и технологий, а также пресечение незаконных рубок. В частности, в Красноярском крае и Иркутской области предусмотрено создание и возобновление нескольких проектов по глубокой переработке древесины.

Ход этих проектов находится под личным контролем Дмитрия Патрушева, подчеркнули в полпредстве.

В рамках реализации правительственной стратегии развития Сибири до 2035 года планируется привлечь более 18 трлн рублей. На данный момент в мероприятия вложено уже порядка двух триллионов, создано более 42 тысяч рабочих мест.

Напомним, работа по комплексному развитию Сибирского федерального округа (Республики Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) ведётся в рамках Инцидента №62. Выбор такого формата межведомственного взаимодействия был инициирован вице-премьером как куратором округа и поддержан председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Он позволит агрегировать мероприятия всех региональных программ развития и получить максимальный синергетический эффект от их реализации.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями. Для этого необходимо создавать портовые хабы и проводить дноуглубительные работы на реках округа.