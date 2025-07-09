Здание мэрии Новосибирска решили подсветить

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по устройству архитектурной подсветки здания мэрии города, которое относится к объектам культурного наследия. Светотехническое оборудование будет установлено его на фасадах.

Работы необходимо завершить к 15 сентября 2025 года.

Согласно документации, огни будут гореть разными цветами в зависимости от даты. Предусмотрены варианты для будних дней и праздников.

— Значительное снижение потребляемой мощности на подсветку фасада здания мэрии позволило использовать светильники, обеспечивающие как монохромный, так и полихромный свет, что существенно расширило возможности и выразительность архитектурной подсветки, включая возможность обеспечения праздничной подсветки, — говорится в документации.

Начальная цена контракта составляет 12,9 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что Гормост планирует восстановить подсветку Бугринского моста в Новосибирске. На её перезагрузку потребуется 20 млн рублей.