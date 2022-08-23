Дмитрий Чернышенко потребовал служебной проверки причин удорожания ледовой арены в Новосибирске

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко спустя год вновь посетил площадку многофункциональной ледовой арены в Новосибирске и снова раскритиковал темпы строительства.

— Отставание от графика составляет 78 дней. При этом регион запрашивает дополнительные средства из федерального бюджета на завершение строительства ледовой арены в связи с конструктивными изменениями проекта, — отметил Чернышенко в ходе визита на площадку.

— Коллеги, ровно год назад на этой площадке нам было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. На сегодняшний день строительная готовность ледовой арены — не более 70%. В какой-то момент на стройке случилось расслабление. Мы констатируем срыв сроков и необоснованное завышение сметы! Заявлена потребность в миллиардах рублей на достройку. Я могу понять, когда дело в санкциях и удорожании материалов. В этих случаях правительство всегда старается идти навстречу субъекту. Но дополнительно сумма в связи с конструктивными изменениями проекта на его завершающей стадии не принимается, — заявил Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что ровно год назад, во время предыдущего «Технопрома», на площадке строительства ЛДС ему было дано обещание, что объект будет сдан в сентябре 2022 года.

Также заместитель председателя правительства России напомнил, что на ледовую арену правительством России было направлено 6 млрд рублей.

— На уже выделенные из федерального бюджета средства можно построить 30 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Если кто-то забыл, то я напомню, ледовая арена возводится по поручению президента России. И здесь персональная ответственность главы субъекта и должностных лиц Министерства спорта перед жителями региона. Я требую проведения служебной проверки о причинах удорожания, результаты которой до 15 сентября должны быть представлены в правительство, — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, строительство ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Объект общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Изначально ледовая арена строилась в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира в Новосибирске, который должен был пройти в начале 2023 года. Чемпионат был отменен в связи со спецоперацией. Работы на объекте стартовали в 2019 году. В настоящее время на ледовой арене ведется внутренняя отделка. Сдать комплекс планируется осенью 2022 года. Стоимость всего комплекса работ на площадке изначально оценивалась в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 млрд рублей — непосредственно строительство ЛДС. Недавно на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков пояснял, что ледовая арена подорожала на 30%.

Напомним, что о том, что темпы строительства ледовой арены не укладываются в установленные сроки аудиторы КСП сообщали еще в феврале 2021 года. В конце 2021 года с должности министра строительства ушел Иван Шмидт, который нес персональную ответственность за строительство крупных объектов в регионе, в том числе ЛДС.