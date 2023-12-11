Жирного лабрадора с грустными глазами спасли прохожие в Новосибирске

Жительница Новосибирска нашла около магазина на улице Панфиловцев необычного лабрадора. Собака могла замерзнуть на улице, поэтому сибирячка забрала ее домой. Волонтеры надеются, что хозяин потеряшки найдется.

― Мы свозили Лабрушу в клинику, думали, что она беременная. Оказалось, что это ожирение. У собаки очень странно посажены глаза, но со зрением все в порядке, ― рассказали волонтеры приюта «Сибирский Алабай».

Женщина, приютившая пухляшку, готова оставить животное у себя, если хозяин не найдется. Волонтер сняла милое видео, где новый питомец делит обед с крошечными котятами. Дружная компания мило уплетает кашу из одной миски.

Ранее редакция сообщала о том, что покусанному собакой ребёнку выплатят 30 тысяч в Новосибирске.