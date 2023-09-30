Мэрия отменила два автобусных маршрута и маршрутку в Новосибирске

С 1 октября отменяются автобусные маршруты № 4 «Затулинский ж/м – Криводановский карьер», № 89 «Магазин «Кристалл» – Криводановский карьер». Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Кроме того, меняется путь следования автобусного маршрута № 19 «Магазин «Кристалл» – ЖК «Новомарусино». Он будет двигаться по схеме: ул. 2-я Портовая, ул. Большая, проезд Энергетиков, Димитровский мост, проспект Димитрова, ул. Ленина, площадь им. Гарина-Михайловского, в обратном направлении – площадь им. Гарина-Михайловского, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Димитровский мост, проезд Энергетиков, ул. Моторная, остановочный пункт «Аквапарк», ул. Моторная, ул. 1-я Шоссейная, ул. Большая, ул. 2-я Портовая, с изменением наименования маршрута на «Затон – Вокзал «Новосибирск-Главный».

При этом маршрут маршрутного такси № 2 «Затон – Вокзал «Новосибирск-Главный», работающий по аналогичному пути следования по нерегулируемому тарифу, отменяется.

Мероприятия направлены на исключение излишнего дублирования маршрутов и разгрузку магистралей города, формирование устойчивого пассажиропотока с обеспечением альтернативного и взаимозаменяемого транспорта по пути следования изменяемых маршрутов, и как следствие, исключение убыточности и экономической неэффективности всех указанных маршрутов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Северо-Чемского жилмассива настаивают на возвращении на старый маршрут 29 автобуса.