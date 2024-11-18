Трассу под Новосибирском будут перекрывать в 2025 году из-за взрывных работ

В Тогучинском районе Новосибирской области утвердили график взрывных работ в карьере «Камнереченский щебеночный завод», а также перекрытия дороги на 2025 год.

Ограничения на отрезке трассы К-16, который проходит от 107 до 110 км автодороги Р-255 «Тогучин — Карпысак», будут введены в следующие дни: 14 и 31 января, 11 и 28 февраля, 14 и 28 марта, 11 и 29 апреля, 13 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 29 июля, 15 и 29 августа, 16 и 30 сентября, 14 и 31 октября, 14 и 28 ноября, 12 и 30 декабря.

Перекрывать дорогу будут с 11 утра до 12:30.

В пресс-службе ТУАД по Новосибирской области сообщили, что объезд участка протяжённостью 5 километров будет осуществляться по дороге «106 км автодороги К-16 — Усть-Каменка — 68 км автодороги К-19р» в Тогучинском районе. На этом участке уже установлены соответствующие дорожные знаки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске продлили ограничения на площадях Труда и Будагова.