Новогодняя ночь в коттедже обойдется новосибирцам минимум в 90 тысяч рублей

Звон новогодних бубенцов разносится все отчетливее, а значит осталось совсем немного времени, чтобы определиться с планами по встрече главного праздника года. Все меньше интересных мест в городе остаются доступными для брони в ночь на 1 января и все выше поднимают цены владельцы заведений. Так, снять коттедж, где сутки проживания в обычные дни обходятся в 15 тысяч рублей, в новогоднюю ночь может обойтись и в 150 тысяч. Об этом рассказала директор агентства недвижимости «Жилфонд ПРЕМИУМ» Инна Милановская.

— Если в обычные дни снять коттедж на сутки стоит в среднем 15 тысяч, то на новогодние праздники стоимость доходит до 100-150 тысяч рублей, — рассказала она. — Чаще всего клиенты выбирают коттеджи с камином, баней, мангальной зоной и панорамными окнами на природу. Как раз такие объекты и обходятся дороже всего.

Сейчас в Новосибирске в аренду сдается достаточно много коттеджей, так как они востребованы горожанами. Многие предприниматели покупают участки специально под такой бизнес. Особенно востребовано Мочищенское направление, где есть лесной массив. Много предложений в Заельцовском районе, Красном яру, Бердском направлении, в Боровом. Достаточно вариантов есть и практически в каждом СНТ. А вот стоимость новогодних праздников в коттеджах примерно одинаковая — в среднем 100 тысяч рублей.

Так, за аренду коттеджа в новогодние праздники на улице Магистральной гостям придется заплатить 110 тысяч. При том, что в обычные дни сутки проживания здесь обходятся в 7 тысяч рублей. За эти деньги гостям предлагают 2-этажный коттедж с просторной гостиной, музыкальной акустикой и искусственным камином. За большим круглым столом, по заверению собственника, можно разместить до 12-15 гостей. Спальных мест здесь столько же. Предусмотрена в коттедже и кухонная зона со всей бытовой техникой и посудой. Есть на территории и русская баня на дровах, правда платить за нее нужно отдельно. А вот веранда и мангал входят в стоимость.

Еще дороже обойдется встреча нового года в коттедже на Советском шоссе. Здесь придется заплатить уже 120 тысяч рублей за 12 человек. Помимо локации, сам коттедж от предыдущего отличается мало. Деревянный дом с русской баней и чистым бассейном. Также на территории есть мангальная зона и закрытая парковка. Кухня, гостиная —прилагаются.

По словам одного из собственников, занимающегося сдачей в аренду сразу нескольких коттеджей, цена новогодней ночи в таком заведении начинается от 90 тысяч рублей и уже сейчас свободными для брони остается не так много вариантов. Дешевле обойдется только лофт —за его аренду в ночь на 1 января 2025 года придется заплатить 35 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 49 тысяч рублей обойдется новогодний ужин в одном из ресторанов города.