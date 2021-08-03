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Больше половины партий допущены к выборам в Госдуму

  • 03/08/2021, 14:16
Автор:
Выборы
ЦИК зарегистрировал 8 партийных списков из пятнадцати.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала накануне федеральные списки таких политических партий, как «Зелёная альтернатива» (214 кандидатов), «Партия роста» (287) и «Пенсионеры за социальную справедливость» (277). Об этом сообщают в ЦИК РФ.

Федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов, конкретизируют, в частности, со своей стороны в партии «Пенсионеры за социальную справедливость». Член ЦИК России Константин Мазуревский сообщил, что порядок выдвижения кандидатов был полностью соблюден «Партией пенсионеров» и соответствует требованиям закона о выборах депутатов Государственной Думы. Члены ЦИК России проголосовали по вопросу регистрации списка единогласно.

Ранее регистрацию в ЦИКе прошёл федеральный список партии «Зелёные», насчитывающий 227 кандидатов.

Всего, по информации ЦИК РФ, процедуру официальной регистрации прошли федеральные списки 8 политических партий из пятнадцати. Помимо упомянутых, это «Справедливая Россия — за правду» (302 кандидата), КПРФ (344), «Коммунисты России» (395) и ЛДПР (213). При этом с решением ЦИК о регистрации согласны не все политические партии. В частности, ЦК КПРФ намерен в судебном порядке оспорить исключение из своего списка директора совхоза им. Ленина, экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, которого съезд партии утвердил третьим номером федерального списка после депутатов Госдумы — лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова и лётчика-космонавта Светланы Савицкой.

Считаем, что п.1 постановления ЦИК РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8 является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах, право Грудинина П.Н. быть избранным депутатом Государственной Думы на основе закрепленного статьей 39 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, говорится в исковом заявлении за подписью Геннадия Зюганова.

Напомним, что поводом исключения Грудинина из списка стало сообщение его экс-супруги об активах в оффшорах. В ЦК КПРФ данную информацию опровергают.

П.Н. Грудининым представлены в Центральную избирательную комиссию РФ надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Бонтро Лтд. 27 декабря 2018 года, которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности, приводится один из доводов искового заявления.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы должны состояться 19 сентября 2021 года.

Фото со страницы ЦИК РФ в соцсетях

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : списки кандидатов регистрация партий Госдума выборы


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