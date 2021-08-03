Очень скоро Google отключит старые Android-смартфоны

Смартфоны на базе Android 2.3.7 и более ранних версий лишатся возможности входить в учетные записи Google, сообщает RG.RU digital. Отключение произойдет 27 сентября 2021 года.

Отмечается, что Android 2.3.7 была выпущена почти десять лет назад. Однако в мире используется около трех миллиардов смартфонов на Android, поэтому часть из них может оказаться в числе отключенных. В то же время известно, что аппараты на базе Android 3.0 и выше по-прежнему смогут входить в аккаунт.