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На рынке труда бум «удаленки»

  • 03/08/2021, 15:34
Актуальный разговор
В Новосибирской области количество предложений о работе «на дистанции» в 2021 году выросло в 3 раза, констатирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Рекорды 2021 года

— Екатерина, в прошлом году из-за введения пандемийных ограничений компании начали массово переводить сотрудников на дистанционный режим работы. Можно оценить, как изменилось количество вакансий на дистанте к середине 2021 года?

— В этом году мы наблюдаем настоящий бум «удаленки»: в первом полугодии в России было размещено в 3 раза больше удаленных вакансий, чем год назад в аналогичный период, в Новосибирской области рост составил +304%, в абсолютных показателях это больше 5 тысяч предложений. Если оценивать это количество в общем объеме вакансий, он составляет 5-6%. Кажется, что не так много, но важно понимать 2 закономерности.  Во-первых, спрос растет не только по сравнению с прошлым годом, но и от месяца к месяцу. Июнь стал рекордным — количество удаленных вакансий  в Новосибирской области увеличилось на 81%, то есть почти в 2 раза по сравнению с маем. А вторая особенность — ни один другой формат работы не показал столь стремительной динамики и роста интереса, причем как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. Удаленная занятость и гибридный формат работы считаются сейчас самыми устойчивыми к вызовам пандемии.

В каких отраслях их больше всего? С чем, на ваш взгляд, это связано?

— Впереди всех сейчас сфера информационных технологий, и если говорить конкретно о Новосибирске, то доля предложений для IT-специалистов составляет больше половины от всего объема удаленных вакансий (52%). В сравнении со средними показателями по стране это ощутимо выше (по РФ — 36%).

На втором месте по объему предложений — сфера продаж (15% вакансий). Казалось бы, это направление всегда требовало личного контакта с покупателем, но теперь растет спрос на специалистов, которые умеют презентовать и продавать продукт дистанционно, это специалисты колл-центров, менеджеры по обработке входящих звонков и заявок, онлайн-консультанты по продуктам и услугам.

Digital-маркетологи также имеют достаточный выбор дистанционной работы. Таргетологи,  интернет-маркетологи, аналитики, контент-менеджеры, smm-специалисты, специалисты чат-поддержки — вот лишь небольшой перечень специалистов, которым предлагают в Новосибирске работу на «удаленке».

— Насколько гибко реагирует рынок на эпидемиологическую ситуацию (в мае был спад заболевших, сейчас рост заболеваемости)?

— Эпидемиологическая ситуация — один из факторов, который, безусловно,  влияет на динамику удаленных вакансий, и в июне, когда появились сообщения о третьей волне, мы действительно зафиксировали рост числа предложений. Но также важной причиной популярности дистанта является желание сотрудников работать на «удаленке» и экономическая целесообразность такого сотрудничества для бизнеса.

В начале года настрой был на то, что офисная жизнь будет постепенно восстанавливаться с учетом всех необходимых санитарных требований. Но третья волна «короны» негативно повлияла на эти планы, часть сотрудников обратно вернулась работать домой, у кого-то отменились командировки, мероприятия, корпоративы. Это, конечно, стало неприятным сюрпризом, к которому  многие не были морально готовы, особенно летом. С другой стороны, как мы уже говорили, сотрудники с высокой степенью лояльности относятся к удаленной работе, у большинства уже есть опыт работы из дома, а у руководителей — проверенные инструменты управления распределенными командами, так что все прошло без стрессов, и рынок отреагировал на рост статистики по заболеваемости увеличением числа удаленных вакансий.

Подводные камни «удаленки»

— Как работодатели адаптировались к дистанту? С какими сложностями чаще всего сталкивались, как решали?

— Данные опросов говорят, что главными проблемами дистанта для бизнеса стали ограничения в общении и совместной работе команды. От топ-менеджеров потребовалось серьезное переосмысление и изменение подхода к управлению. Кому-то это удалось, но есть и те, кто не «распробовал» новый формат и при первой возможности вернул команды на 100% в офис, особенно такому соблазну был подвержен мелкий бизнес, для них выстраивание удаленной инфраструктуры — дорого и сложно. Однако в маленьком коллективе риски даже выше — если один из сотрудников заболеет и придет в офис, заменить его, а уж тем более других заразившихся, будет очень сложно. Кроме того, такие компании и руководители лишили себя очень хорошего преимущества — соискатели сейчас хотят работать удаленно, особенно молодые.

— Какие сложности в дистанте увидели работники?

— Сотрудники, которые имеют опыт работы из дома, чаще всего говорят о таких сложностях, как  разделение личного и рабочего времени, недостаточная концентрация на рабочих задачах, отсутствие вдохновения и креативности, малоподвижность, фактор быта, — когда отвлекает семья или домашние дела. Но год — достаточный срок, чтобы адаптироваться к новым условиям, восстановить баланс между личным и рабочим.

Что касается продолжительности рабочего дня, то законодательно он не изменился, вне зависимости от того, работает сотрудник в офисе или дома. В первые месяцы перехода на удаленный режим работы было такое, что у людей включался режим «героизма», потому что пропал привычный офисный ритм работы, наложились стрессы и страх увольнения. В подобных условиях люди начинают работать на «повышенных оборотах», и на самом деле высокая ответственность и вовлеченность сотрудников в работу помогала многим бизнесам выжить в кризис. Но сейчас в героизме нет необходимости, нужны эффективные сотрудники, которые качественно и в срок выполняют свои задачи.

— Как дистант в целом повлиял на качество работы? Как бизнес оценивает этот формат?

— Если оценивать качество с точки зрения работодателей, то наши опросы говорят о том, что больше всего позитива от перехода на «удаленку» испытал средний бизнес, а больше всего негатива было у мелкого бизнеса. 37% крупных работодателей с численностью сотрудников свыше 500 человек на вопрос «как сказался переход на удаленный режим на работе вашей компании» ответили, что никак не сказался, а 18% оценили этот переход позитивно. При этом именно крупному бизнесу пришлось перевести на дистант наибольшее количество сотрудников — до 80%.

— Насколько охотно сотрудники выходили с дистанта? Многие бы хотели остаться работать в этом режиме? Готовы ли к этому работодатели?

— Пик активности возвращения пришелся на март, тогда 25% новосибирцев, которые год назад перешли на удаленный режим работы, полностью вернулись в офисы, еще 13% вышли на гибридный формат, на чистой «удаленке» остались только 13% сотрудников. Из тех, кто оставался на тот момент работать из дома, только 3% хотели бы вернуться в привычный формат на полную рабочую неделю, еще треть готовы были к работе в гибридном графике, но большая часть таких сотрудников заявила о том, что они не желают возвращаться обратно в офисы. Самая лояльная к «удаленке» категория сотрудников — молодые люди до 30 лет, их резюме больше всего среди соискателей, рассматривающих удаленную работу. После 40 лет интерес к дистанту достаточно заметно снижается.

Расширение возможностей

— Как дистант изменил географию работы новосибирцев?

— Это один из актуальных трендов на рынке труда, он будет подогреваться растущим кадровым голодом в ближайшие годы. Лидерство в найме за пределами родного региона сейчас держат компании из Москвы. Служба исследований HeadHunter выяснила, что доля приглашений на собеседование, которые получили соискатели из других регионов от компаний-работодателей из столицы, выросла к концу 2020 года до 49%. То есть практически половина приглашений на собеседование от столичных работодателей поступала специалистам, проживающим в регионах. Больше всего приглашений от москвичей получили иногородние соискатели из сферы  информационных технологий, финансов, телекоммуникаций и связи, добывающей отрасли. Чтобы осознать объем, назову одну цифру:  московские IТ-компании отправили за год больше 3 млн приглашений на собеседования кандидатам из других городов.

— Как дистант повлиял на уровень зарплаты в отраслях?

— В некоторых отраслях на «удаленке» можно заработать больше, чем в офисе, это касается, например, сферы информационных технологий. Средняя зарплата для специалистов информационных технологий при условии работы в офисе составляет в Новосибирской области 79,5 тысячи рублей, а в удаленном формате — уже 118,2 тысячи. Разницу обеспечивают предложения «удаленки» от столичных и зарубежных работодателей, которые готовы предлагать дефицитным специалистам зарплату в регионе выше рыночной. Сотруднику это тоже выгодно — он получает «московскую» зарплату в родном городе, при этом ему не нужно переезжать из привычной и комфортной среды, перевозить семью, расставаться с родителями и друзьями, заново настраивать быт. Та же история в сфере маркетинга, образования и продаж — разница в зарплате варьируется от 10 до 20% в пользу «удаленки».

Как, по вашим оценкам, дистант в перспективе изменит рынок труда, требования к офисам и т.д.?

— Он уже его изменил и будет менять дальше. Уже в прошлом году были большие дискуссии, как изменится офисное пространство после пандемии, превратится ли оно в корпоративные коворкинги без закрепления рабочих мест за конкретными сотрудниками. Слишком радикальные идеи работники не поддержали, но очевидно, что изменения в организации офиса все равно будут происходить из-за новых санитарных требований, которые вступили в силу с 1 января этого года. Работодателю, при условии сохранения численности команды,  нужно либо увеличивать офисные площади, либо придумывать решения, которые позволят выводить в офис ограниченные группы сотрудников.

Кроме того, вырастет значение программ, связанных с заботой о работниках, поскольку в условиях «удаленки» они оказались более уязвимыми в психологическом плане и больше подвержены выгоранию.  Подход к заботе станет более системным и комплексным и будет затрагивать не только сферу здоровья, но и профессиональную реализацию, финансовую стабильность, социальные связи и благоприятную среду в коллективе. То есть работодатели будут заходить на территории, которые раньше не считали своими, напримертпроявлять внимание к психологическому здоровью своей команды, поддерживать семьи сотрудников, организовывать финансовое консультирование и т.д.

Доля удаленных вакансий будет расти и дальше, все чаще у сотрудников будет выбор — работать в офисе или удаленно. Компании, заинтересованные в привлечении молодых кадров, станут самыми гибкими в этом вопросе.

Вырастут компетенции бизнеса в измерении эффективности работы, ведь удаленного сотрудника нельзя постоянно контролировать, поэтому его ценность будет эквивалентна результатам, которых он способен достичь. А какие результаты будут считаться хорошими и как их измерять — это задачи, которые решает менеджмент.

Изменится спрос на ключевые компетенции соискателей, в частности, вырастет роль коммуникативных навыков и обучаемости. Все чаще  работодатели будут упоминать в списке ожиданий от кандидатов не только развитые деловые качества, но и такие как эмпатия, позитивность, внимательное отношение к окружающим и желание помогать людям.

Материал и фото предоставлены hh.ru Сибирь

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : удаленка дистанционная работа Head Hanter


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