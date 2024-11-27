Больше половины продавцов маркетплейсов сталкивались с потребительским экстремизмом

62% селлеров маркетплейсов сталкивались с потребительским экстремизмом. Из них 51% отметил, что такие случаи происходили более трёх раз за год, 37% — два-три раза за год и 12% — один раз. Такую статистику показал всероссийский опрос продавцов маркетплейсов, проведенный Федеральным обществом сетевой торговли во второй половине 2024 года.

Как выяснили аналитики, более половины инцидентов связаны с краткосрочным использованием товаров и их возвратом как неподходящих в течение семи дней. При этом против 14% продавцов маркетплейсов инициировали судебные споры. Каждому четвертому селлеру угрожали судебными исками и шантажом.

Так называемый «потребительский экстремизм», по сути, уже стал новым видом мошенничества и характеризует собой различные манипуляции с товаром, который покупатели получают в пунктах выдачи заказов. Такие клиенты делятся на две категории: просто недобросовестные, которые заказывают товар для определенного повода и возвращают его назад, и откровенные мошенники, ворующие ценные вещи.

При этом схем обмана селлеров становится все больше и с некоторыми из них можно спокойно ознакомиться в соцсетях, где пользователям предлагают подробную инструкцию откровенно мошеннических схем. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко.

— В последнее время стало обычным явлением, когда человек заказывает по 50-80 товаров, а забирает только что-то одно, — рассказывает эксперт. — Напрасная логистика, утерянное время. Плюс сотрудникам пункта выдачи приходится выдавать, проверять и обратно упаковывать каждую единицу товара. Еще одна распространенная схема — человек заказывает наряды на фотосессии, снимается в одежде и отправляет ее назад.

Буквально сейчас по сети гуляет ролик, где блогер пошагово описывает, как можно получить любой товар на маркетплейсе практически бесплатно. Ознакомившись с таким инструктажем, можно заказать упаковку шоколадных батончиков, достать все содержимое, а пустую коробку отправить назад, указав причиной возврата «в упаковке чего-то не хватает». Когда возврат оформлен, деньги возвращаются покупателю в полном объеме. Похожий трюк блогер-мошенник проделал с курткой.

— У нас в ассоциации есть селлер, у которого таким образом подменили айфоны, — продолжает Москаленко. — В итоге он понес убыток больше миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сбой на маркетплейсе позволил сибирячке заказать более 700 товаров бесплатно.