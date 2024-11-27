Денис Колмаков возглавил «Центр муниципального имущества» в Новосибирске

В МКУ «Центр муниципального имущества» города Новосибирска сменился руководитель. Согласно выписке ЕГРН с 25 ноября его директором назначен Денис Колмаков. Он сменил Эдуарда Беляцкого, который возглавлял структуру с 2022 года.

Денис Колмаков работал в мэрии Новосибирска на посту заместителя начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. После ареста главы департамента Виталия Витухина, он исполнял обязанности руководителя. 24 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил на эту должность Александра Морозова.

По данным Seldon Basis, муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Центр муниципального имущества» зарегистрировано в октябре этого года. Это правопреемник муниципального предприятия с одноименным названием. Постановлением мэрии Новосибирска №3149 от 3 мая 2024 года МУП «ЦМИ» реорганизован в МКУ «ЦМИ». Структура находится в ведении департамента земельных и имущественных отношений городской администрации. Основной вид деятельности — «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Ранее редакция сообщала, что определены условия перехода двух МУПов Новосибирска в акционерные общества. В совет директоров компаний войдут чиновники и депутаты.