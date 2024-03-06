Сибиряк привел коня в квартиру, чтобы сделать любимой сюрприз к 8 марта

33-летний романтик из Кемеровской области удивил супругу необычным подарком к Международному женскому дню. Домашний рыцарь вернулся с корпоратива в обнимку с живым конем. Белый жеребец с огромным трудом поднялся на 5-й этаж многоквартирного дома по лестнице.

Комичный видеоролик завирусился в социальных сетях.

― В 3 часа ночи мужик пытался завести лошадь в съемную квартиру. Жена такой подкат не оценила ― не впустила рыцаря домой, а вот животное все-таки завела. Больше всего лошадке обрадовался ребенок, ― написали очевидцы в социальных сетях.

Чуть позже женщина опубликовала видео с «обзором на коня», который внезапно появился в квартире.

― Вот, девочки, 8 марта уже настало. Вот такая лошадь у меня дома стоит. Муж меня уже поздравил, ― рассказала осчастливленная сибирячка.

Многие читатели пабликов заметили, что конь сильно истощен и даже забеспокоились о судьбе животного.

Но, стоит отметить, что сюрприз у рыцаря удался. Жена несколько часов была в шоке от такого подарка.

Креатив оценили и сотрудники МВД.

― Местный житель, являющийся разнорабочим на ферме в поселке Красная Орловка был задержан и доставлен в отдел полиции. В участке он пояснил, что накануне ночью, находясь около фермы, заметил одну из лошадей, взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Утром объяснения своему поступку мужчина не нашел, ― прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении сибирского принца составили протокол за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит штраф в размере 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.