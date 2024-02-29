Около 7 тысяч подростков трудоустроят этим летом в Новосибирске

В этом году на предприятиях Новосибирской области планируют трудоустроить 6,8 тысячи подростков. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

— Мы планируем организовать временные работы не менее чем для 6,8 тысячи подростков. При поддержке работодателей цифра может быть увеличена, — подчеркнула Лаврова.

Для сравнения: план на 2023 год составлял 5,8 тысячи человек (+230% к 2022 году). О готовности организовать временные рабочие места для подростков заявляли ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса области.

Она также отметила, что в центрах занятости планируется развивать клубное движение.

— Планируем выйти на молодежную аудиторию, создавать сообщество для молодежи, в которое можно включить трудовую и экономическую деятельность, — говорит Лаврова.

Напомним, минувшим летом в регионе открывались вакансии для подростков, где можно было заработать до 100 тысяч рублей. Также напомним, что в 2023 году в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ было внесено предложение о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые разрешили бы подросткам в возрасте от 16 до 18 лет работать на вредных и опасных производствах при условии, что будет обеспечена их безопасность.

— Ритейл открывает специальные вакансии, компании готовы менять графики работы для подростков. 17% вакансий, открытых для подростков, сегодня предлагает именно ритейл. Думаю, что следом начнут подтягиваться и другие рынки, как это было с сотрудниками 60+, — комментирует Дегтярева. — Демографическая ситуация сегодня такова, что если не работать с подростками сейчас, то непонятно, сможешь ли ты привлечь этого сотрудника к себе в компанию в то время, когда он выйдет на рынок труда и начнет искать работу на полный день. Однако большинство компаний пока не понимают перспективы этой работы, так как отсутствует выгода в текущем моменте. 81% компаний подростков не трудоустраивают. Бизнес подходит к работе с подростками с той же линейкой, что и к другим сотрудникам, не задумываясь о том, что это серьезный вклад в будущее, в продвижение бренда, в развитие компетенций, которые ему будут необходимы в будущем.

Директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева считает перспективным каналом привлечения кадров работу с подростками в возрасте 14-18 лет. С этой категорией соискателей уже начал работать 61% компаний. По ее словам, быстрее всего этот тренд поймал ритейл

Ранее редакция сообщала о том, что более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых.