«Я люблю город и его жителей»: новым мэром Новосибирска стал Максим Кудрявцев

Завершился финальный этап выборов мэра Новосибирска по новой модели. Изначально документы на конкурс подал 21 кандидат.

На финишную прямую вышли двое : вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев.

Впрочем, уже накануне тестирования интрига исчезла, так как с дистанции сошел ключевой конкурент Кудрявцева — вице-губернатор Роман Теленчинов.

Накануне внеочередной сессии кандидатуру Максима Кудрявцева публично поддержали партии КПРФ и «Единая Россия», которые составляют большинство в горсовете, так что сессия, по сути, оказалась формальностью — исход был предопределен заранее.

Тем не менее кандидаты представили депутатам свои программы и рассказали, как они планируют выправлять ситуацию в городе.

Выступление Игоря Украинцев продолжалось около 50 минут. По итогу ему коллеги задали 4 вопроса.

— Не зависимо от вашего решения, с сегодняшнего дня в Новосибирске начнется новая эпоха. Я готов, как проиграть выборы и работать с новым мэром, так и выиграть их. Если доверите, будем справляться с этими фантазиями (озвученными в программе) вместе, —отметил Игорь Украинцев.

Максим Кудрявцев также озвучил тезисы своей программы. Он выступал около 30 минут. По итогам выступления депутаты задали ему 10 вопросов.

В итоге в ходе голосования Максим Кудрявцев получил 40 голосов, Игорь Украинцев —3. Два бюллетеня оказались испорчены. Всего голосовали 43 депутата из 50.

— Спасибо за оказанное доверие. Готов приложить опыт и знания для устойчивого развития Новосибирска. Я люблю город и его жителей. Впереди у нас много тяжелой и успешной работы, — поблагодарил Максим Кудрявцев.

Теперь ответственность за назначенного мэра и его решения, а также за то, как они скажутся на состоянии города, будут нести депутаты горсовета и губернатор Новосибирской области.

Напомним, в правительство Новосибирской области Максим Кудрявцев пришел в апреле 2022 года. Он был назначен заместителем губернатора, работающим в Москве. На этой должности он сменил Василия Смирнова, который, по оценке губернатора, благополучно выстроил взаимоотношения региона с федеральным центром, в частности министерством науки и министерством обороны РФ.

До прихода в исполнительную власть Кудрявцев был директором макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». В 2015 году был избран депутатом регионального парламента шестого созыва от партии «Единая Россия». В 2016 году по одномандатному округу прошёл на выборах в Госдуму РФ. Работал заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Летом 2023 год Максим Кудрявцев был назначен ответственным за цифровую трансформацию в регионе. Кудрявцеву было поручено координировать работу заместителей руководителей областных исполнительных органов государственной власти, которые отвечают за цифровизацию, в том числе за обеспечение перевода в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Ряд кандидатов в мэры, которые не прошли порог тестирования. Но представили на конкурс свои программы, сообщили Infopro54, что Максим Кудрявцев планировал учитывать в своей работе их предложения.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что на выборах в горсовет восьмого созыва, которые пройдут в 2025 году, депутатам придется отчитываться перед избирателями, в том числе по итогам первого года работы нового мэра.