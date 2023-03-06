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Бывшие в употреблении автомобили переоснастят в электрокары

  • 06/03/2023, 13:55
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Бывшие в употреблении автомобили переоснастят в электрокары
Технология впервые будет реализована на заводе «Автотор» в Калининграде.

Основатель и владелец холдинга Владимир Щербаков сообщил «Известиям», что на «Автоторе» запускается пилотный проект, в рамках которого подержанные автомобили переделают в электрокары.

Совсем скоро там произведут замену двигателей внутреннего сгорания на электродвигатель собственного производства. На начальных этапах в проекте будут задействованы автомобили из внутреннего автопарка. И только потом такой подход сделают доступным для всех желающих.

Что касается стоимости услуги, в среднем замена ДВС на электромотор при массовом запуске может оставаться в рамках тысячи евро (около 80 тыс рублей).

Отмечается, что первые автомобили планируется переоборудовать уже этой весной, при этом предполагается, что в эксперименте задействуют также ряд моделей корейских марок.

Вместе с тем в НАМИ внесут корректировки в ГОСТ и другие необходимые документы, которые дадут возможность вносить в автомобиль соответствующие технические изменения.

Таким образом следует ожидать, что владельцам не придется вести свой автомобиль на дополнительную диагностику и отдельно получать разрешение. Замену двигателя ДВС на электрический можно будет проводить серийно, без оценки каждой машины по отдельности.

Ранее редакция сообщала, что весной ожидается старт серийного производства новой Lada Vesta NG в Тольятти.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : российский автопром переоснащение подержанных автомобилей завод Автотор


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