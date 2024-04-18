На 9 мая в Новосибирске обещают салют

9 мая в Новосибирске пройдет салют и фейерверк за оперным театром. Об этом сообщила начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
— Мы привыкла к тому, что на 9 мая у нас проходит праздник. Такого массового мероприятия, как в Новосибирске, в Сибири больше никто в этот день не проводит, поэтому мы приглашаем жителей соседних регионов принять в нем участие, — добавила Соловьева.
17 апреля стало известно, что в Омске салют на 9 мая решили не запускать.
Ранее отмечалось что мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне продлятся в Новосибирске несколько дней. 9 мая состоится военный парад с участием всех силовых и военных подразделений, а также боевой техники. На время репетиции горожанам придется утром 4 мая и вечером 7-го потерпеть ограничения движения и перекрытые дороги.
Шествие Бессмертного полка на главной площади снова отменено. Его опять проведут в онлайн формате.
Ранее редакция рассказывала о салюте в честь 23 февраля в Новосибирске.
Фото из архива редакции Infopro54, автор: Мария Кормильцева
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