Грузовикам запретили въезд на Октябрьский мост в Новосибирске

В Новосибирске с 25 марта запретили въезд на Октябрьский мост для грузовых автомобилей. Решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в связи с ремонтом Октябрьского моста.

Причиной такой меры послужили жалобы горожан на пробки на данной переправе. Ранее и.о. мэра Олег Клемешов раскритиковал ремонт на сооружении, отметив, что после перекрытия одной из полос, здесь усилились заторы.

— Мера призвана увеличить пропускную способность на о одной из ключевых транспортных артерий, связывающих левый и правый берег города, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Для объезда городские власти порекомендовали водителям воспользоваться Бугринским и Димитровским мостами.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае начнутся работы по замене покрытия на Октябрьском мосту. Их выполнением займется Строительная компания «Дороги Сибири».