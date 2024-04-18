Запрет на остановку автомобилей вводится в двух районах Новосибирска

С 19 апреля в Кировском и Ленинском районах Новосибирска будет введен запрет на остановку транспорта на нескольких участках.
Согласно сообщению мэрии, запрет будет действовать на следующих участках: улица Александра Чистякова от дома № 12 до дома № 22; участок по правой стороне вдоль дома № 1 Горского микрорайона.
Водителям рекомендуется быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
Напомним, что движение будет ограничено на трех улицах Новосибирска на 4 месяца. Это связано с работами по перевооружению и реконструкции теплосетей.
Ранее редакция сообщала о том, что движение по трем улицам ограничили в Октябрьском районе Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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