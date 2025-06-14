Большинство некурящих новосибирцев требуют запретить продажу электронных сигарет 

Глава Минпромторга Антон Алиханов поддержал запрет на продажу вейпов. Ранее с такой инициативой выступили Минздрав и депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Алиханов отметил, что его беспокоит проблема вейпов, так как он многодетный отец. По его мнению, реклама этих устройств часто направлена на подростков, а возрастные ограничения не всегда действуют эффективно.

70% жителей Новосибирска поддерживают полный запрет на продажу вейпов в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активного населения города.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин — 73% против 63%. Среди новосибирцев старшего возраста больше сторонников инициативы: за полный запрет продажи электронных сигарет выступают 59% молодежи до 35 лет, тогда как среди горожан старше 45 лет таких уже 78%.

Некурящие и обычные курильщики чаще выступают за запрет вейпов (по 73%). А среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 21%.