Новосибирцы чаще всего оставляют чаевые в ресторанах

Новосибирцы достаточно лояльно относятся к чаевым. Это следует из опроса сервиса SuperJob. В топе сфер, где такие бонусы воспринимаются максимально положительно ожидаемо стали рестораны и кафе. 76% опрошенных заявили, что оставляют чаевые, причем 30% — всегда, а 46% — иногда.
56% дают на чай таксистам, 49% — курьерам, 32% — парикмахерам. 31% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.
При этом самые крупные чаевые новосибирцы оставляют работникам отелей в среднем 490 рублей. Речь идет о поощрении носильщиков и горничных. На втором месте кафе и рестораны, где средний размер чаевых составляет в городе 340 рублей. За понравившуюся стрижку в парикмахерских новосибирцы готовы доплатить мастеру в среднем 240 рублей.
В других сферах, которые попали в топ, средние чаевые более скромные: курьерам — 140 рублей, таксистам — 140 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 110 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что бизнес все чаще внедряет практику безналичных вознаграждений. Теперь новосибирцы смогут оставлять чаевые сотрудникам колл-центров.
Фото Infopro54. Автор: Юлия Данилова.
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